Ansichtkaart na 42 jaar alsnog bezorgd

Een ansichtkaart die 42 jaar geleden werd verstuurd maar nooit aankwam, is vrijdag alsnog bezorgd op het juiste adres. Dat schrijft Omroep Brabant . Wel zijn er nog vraagtekens: zo weet de ontvanger niet waarom de kaart aanvankelijk niet aankwam, aangezien het adres klopt. Een nog grotere vraag is waar de kaart de afgelopen 42 jaar wél was.

Door onze nieuwsredactie

Volgens de regionale omroep was de kaart bestemd voor de nu 64-jarige Ludwina Verhoeven uit Nieuw-Vennep. De afzender was haar zus, Veronica.

Verhoeven werd via sociale media getipt en wist via oude fotoboeken te verifiëren dat de kaart daadwerkelijk voor haar bestemd was. "Mijn zus was in 1980 inderdaad op de camping in Hoeven."

Ze noemt het "heel bijzonder" dat de kaart nu opduikt. Vooral omdat haar zwager, die destijds ook iets op de kaart schreef, enkele jaren geleden overleden is.

Verhoeven zegt dat het adres op de kaart klopte en weet niet waarom de kaart niet eerder aankwam. Ook PostNL kan in gesprek met Omroep Brabant niet uitleggen waar de kaart al die tijd was. "Misschien dat het kaartje kwijtraakte en met een verhuizing of verbouwing weer tevoorschijn kwam", besluit een woordvoerder.

Aanbevolen artikelen