Gedetineerde zit per ongeluk drie keer zo lang vast door fout gevangenis Arnhem

Een gedetineerde heeft per ongeluk 73 dagen vastgezeten in de cel in Arnhem. Dat terwijl de man eigenlijk maar een celstraf van 24 dagen moest uitzitten. Het incident kon plaatsvinden door een administratieve fout van de Arnhemse gevangenis.

Door onze nieuwsredactie

De gevangene mocht eigenlijk op 7 juli al de cel verlaten. Dat gebeurde uiteindelijk pas op 25 augustus, toen gegevens van gedetineerden werden gecontroleerd. De man zat toen al 49 dagen te lang vast.

De man werd daarop onmiddellijk vrijgelaten. Ook heeft de gevangenis excuses aangeboden en uitleg gegeven over de mogelijkheid om een schadevergoeding aan te vragen voor de tijd dat hij te lang vast zat.

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was de celstraf "verkeerd genoteerd". Dat staat in hun maandrapportage. Het is niet duidelijk waarom de gevangene niet zelf meldde dat hij vrijgelaten moest worden.

De DJI wacht af of de man een schadevergoeding zal indienen.

