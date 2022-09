Na 20 jaar weer iemand van adel erkend: AOW'er uit Apeldoorn blijkt jonkheer

Bij toeval is er na ruim twintig jaar weer een familie van adel erkend. Het gaat om de 77-jarige AOW'er uit Apeldoorn Frans Lauta van Aysma. Hij blijkt verwant te zijn aan een kolonel die vocht in de Tachtigjarige Oorlog.

Dat Van Aysma zichzelf nu jonkheer mag noemen is te danken aan André Buwalda. Hij is eigenaar van een kerk met bed and breakfast in het Friese dorpje Schettens. Een oude helm aan de muur in zijn kerk trok zijn aandacht.