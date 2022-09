Zeeuwse school die eerst verkeerd om stond nu te dicht op straat gebouwd

De school in het Zeeuwse dorp Oost-Souburg die eerder dit jaar werd afgebroken omdat ze verkeerd om stond, blijkt nu te dicht op een straat te zijn gebouwd. De gemeente kijkt nu of en hoe de fout kan worden opgelost, meldt Omroep Zeeland . "Het zou een horrorscenario zijn als de school opnieuw afgebroken moet worden."

Aan de Jan de Priesterstraat in het Zeeuwse plaatsje wordt al enige tijd het nieuwe schoolgebouw van basisschool Tweemaster-Kameleon gebouwd.

Dat ging niet zonder slag of stoot: een conciërge ontdekte in mei dat het gebouw verkeerd om was gebouwd. Het was nog niet helemaal af, maar het dak lag bijvoorbeeld al op het gebouw. Daarna werd besloten het gebouw af te breken en weer opnieuw op te bouwen.

Nu de school wel in de juiste richting is gebouwd, is er opnieuw een tegenslag: het staat zo'n 3 meter te dicht op de Jan de Priesterstraat. "We zijn nu aan het uitzoeken hoe dit gebeurd is. En natuurlijk ook: wat is het gevolg?", zegt wethouder Coen Bertijn tegen Omroep Zeeland.

"Er moet sowieso iets rondom de school aangepast worden. Maar of de school verplaatst moet worden, daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen." De school opnieuw afbreken is een "horrorscenario", zegt Bertijn.

De leerlingen van Tweemaster-Kameleon krijgen nog altijd les in een tijdelijk gebouw. Ze zouden in april volgend jaar les gaan krijgen in het nieuwe schoolgebouw. Het is niet duidelijk of die planning alsnog gehaald gaat worden.

