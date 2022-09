VS geeft Israël gestolen zeldzame munt ter waarde van ruim 1 miljoen euro terug

Delen via E-mail

De Verenigde Staten hebben Israël een zeldzame munt teruggegeven die een waarde heeft van ruim 1 miljoen euro. Het gaat om een kwartje van de Israëlische munteenheid sjekel, die tegenwoordig nog steeds het betaalmiddel in het land is.

De munt is zo'n 2.000 jaar oud en wordt ook wel de vierdejaarssjekel genoemd, omdat hij werd geslagen in het vierde jaar van de Joodse opstand tegen de Romeinen (66-70). De munten die toen geslagen werden, vormen een symbool van Joodse onafhankelijkheid tegenover de Romeinen.

Het geldstuk werd twintig jaar geleden gevonden bij een archeologische opgraving in de Vallei van Ella, in het zuiden van Israël. Het werd vervolgens gestolen door dieven en via Jordanië en het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten gesmokkeld.