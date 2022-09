Vader en moeder die op 10 september jarig zijn krijgen zoontje op die dag

Vanildo en Kim uit het Zuid-Hollandse Heerjansdam vieren op 10 september voortaan drie verjaardagen. Afgelopen zaterdag werd hun eerste kindje Shiloh geboren en zelf zijn ze ook allebei op die datum jarig.

Hun zoontje is met hulp van "technieken van het internet" en tips uit de omgeving op de wereld gezet, vertelt hij tegen de omroep. Een dag voor de bevalling heeft hij met Kim flink staan dansen. "Ook hebben we pittig Indiaas gegeten. We gingen springen, rennen en rondjes lopen." In die nacht die volgde werd hun zoontje geboren.