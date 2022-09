Oudste eik van Nederland is mogelijk achthonderd jaar en staat in Noord-Brabant

Een eikenboom in het Brabantse dorp Den Hout is mogelijk bijna achthonderd jaar oud en vermoedelijk de oudste eikenboom van Nederland. Boswachter Joris Hellevoort, die hier nieuw archiefonderzoek naar deed, bevestigt een bericht hierover in Trouw

Door onze nieuwsredactie

Tot nu toe werd aangenomen dat de boom in de gemeente Oosterhout hoogstens driehonderd jaar oud was. Maar Hellevoort ontdekte dat al in archieven uit 1353 melding wordt gemaakt van de boom.

"In die tijd wordt er zelfs al gesproken van een dikke eik", legt hij uit. "Je kan dus gaan terugrekenen dat de boom er toen al zeker een eeuw moet hebben gestaan."

Hellevoort verrichtte onderzoek naar 21 beroemde oude bomen in Nederland voor zijn boek De wortels van ons land, dat dinsdag verschijnt. Hij vergeleek afbeeldingen van de bomen en zocht naar documenten om de leeftijd van de eiken beter te achterhalen.

"Er is waarschijnlijk geen boom in Nederland waarvan de adelbrieven zo ver teruggaan", legt de boswachter uit. "Het plantjaar zal rond 1250 moeten liggen."

Oudste eik werd eerder in Gelderland geplaatst

Over het algemeen werd aangenomen dat twee andere eiken in aanmerking kwamen voor de titel oudste eik van Nederland: een exemplaar in Doornenburg (Gelderland) en een grote boom in het Overijsselse Fleringen. Maar van deze twee eiken heeft Hellevoort bewijs gevonden dat ze 'slechts' zeshonderd en vijfhonderd jaar oud zijn.

"Het is van wezenlijk belang dat we bomen koesteren en behouden voor de volgende generaties. Zeker met het oog op de klimaatverandering en alle gevolgen die deze voor de mens met zich meebrengt", benadrukt de boswachter.

