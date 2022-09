Duizend euro voor gouden tip over paard dat al zeventien jaar gezocht wordt

Isabella van Renswoude is sinds 2005 op zoek naar haar pony Miracle. Ze looft nu 1.000 euro uit voor degene die de gouden tip heeft, meldt Omroep Gelderland . Van Renswoude hoopt dat de paardenmarkt in het Gelderse Elst de kans vergroot dat haar paard opduikt.

Toen Van Renswoudes partner in 2005 overleed, moest ze haar pony's Miracle en Dustin afstaan aan haar schoonfamilie. Die besloot om de dieren te verkopen. Sindsdien is Van Renswoude op zoek naar haar pony's.

Vorig jaar lukte het haar na een lange zoektocht via onder meer Facebook om Dustin op te sporen. Nu wil ze ook Miracle vinden, en ze heeft haar pijlen gericht op de jaarlijkse paardenmarkt in Elst maandag. Dat is de grootste paardenmarkt van het land. Van Renswoude hoopt daar Miracle tegen te komen.