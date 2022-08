Brit (17) vliegt als jongste persoon solo de wereld rond én pakt record van zus af

Een zeventienjarige Belgisch-Britse tiener is in zijn eentje de wereld rondgevlogen. Daarmee is Mack Rutherford de jongste piloot ooit die dat kunstje heeft geflikt. Hij noteerde ook een tweede wereldrecord, dat hij opvallend genoeg van zijn eigen zus afpakte.

Door onze nieuwsredactie

Rutherford is namelijk ook de jongste piloot die de vliegreis volbracht in een zogeheten ultralicht vliegtuig. Dat is een klein, eenmotorig toestel. Het record stond op naam van zijn drie jaar oudere zus Zara, die de reis in januari voltooide. Zij is nog wel de jongste vrouwelijke piloot die dat presteerde.

Mack Rutherford begon aan zijn tocht als zestienjarige en vierde onderweg zijn zeventiende verjaardag. Hij landde woensdagmiddag in Bulgarije, waar hij vijf maanden geleden was vertrokken. De jonge piloot vloog over 52 landen en vijf werelddelen. Dat deed hij met een gemiddelde snelheid van 300 kilometer per uur.

Aanvankelijk hoopte Rutherford in twee tot drie maanden klaar te zijn. Door extreme weersomstandigheden als moessonregens en zandstormen, maar vooral door bureaucratische rompslomp, duurde het enkele maanden langer.

Broer en zus Rutherford komen uit een familie die gek is van vliegen. Hun Britse vader is een voormalige legerpiloot die gestationeerd was in België. Hun Vlaamse moeder vliegt in haar vrije tijd en ook een opa en een overgrootvader waren piloot.

Mack Rutherford en zijn certificaten van Guinness World Records.

