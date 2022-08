Beroemd manuscript Galileo Galilei blijkt werk van meesteroplichter Nicotra

Een beroemd en geprezen manuscript dat door Galileo Galilei geschreven zou zijn, blijkt helemaal niet van de hand van de fameuze Italiaanse astronoom te zijn. Na diepgravend onderzoek blijkt dat het manuscript het werk van de beruchte Italiaanse meesteroplichter Tobia Nicotra is.

Door onze nieuwsredactie

Dat meldt de universiteit van Michigan, dat het manuscript in zijn bibliotheek bewaarde, in een uitgebreide verklaring. Uit het universitaire onderzoek, dat inmiddels gecontroleerd is, blijkt dat het document zeker niet ouder dan 92 jaar is.

"Het manuscript stamt uit de jaren dertig van de vorige eeuw", schrijft de Amerikaanse universiteit. De natuurkundige Galilei leefde tussen 1564 en 1642 en kan het stuk dus nooit geschreven hebben.

Het manuscript werd door de universiteit beschreven als een van de grootste schatten van de universitaire bibliotheek. Het document beschrijft Galileis ontdekking van de vier manen van Jupiter.

Kritische professor sloeg alarm en startte onderzoek

Hoogleraar Nick Wilding had zijn twijfels over het watermerk en de echtheid van het document. Hij trok aan de bel en startte met hulp van de Amerikaanse universiteit een onderzoek. Daaruit blijkt nu dat het watermerk nep is.

"Wilding en zijn team kwamen al snel tot de conclusie dat het een nepmanuscript is en dat het zelfs pas in de twintigste eeuw is gemaakt. De wereldberoemde vervalser Nicotra is de maker van het document."

Nicotra maakte in de jaren twintig en dertig talloze vervalsingen van kunstwerken, in verschillende disciplines. Zo was hij een expert in het vervalsen van handtekeningen. Hij had valse handtekeningen van onder anderen Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln en Christopher Columbus in zijn collectie.

Zijn valse werk kwam pas aan het licht nadat hij ongeveer zeshonderd kunstwerken had vervalst. In 1934 moest hij twee jaar de cel in, onder meer voor het vervalsen van documenten van Galilei. Ook moest hij omgerekend naar de huidige tijd ongeveer 6 miljoen euro betalen.

