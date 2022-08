Jonge pelsrob dringt Nieuw-Zeelandse woning binnen en bezorgt huiskat trauma

Een jonge pelsrob heeft woensdagochtend ingebroken in een huis in Nieuw-Zeeland. Het dier drong de woning binnen via het kattenluik en hing vervolgens een paar uur in de woning rond. De kat des huizes moest er niets van hebben en is nog aan het bijkomen van de schrik.

Door onze nieuwsredactie

Toevallig woont er een zeebioloog in het huis, maar op het moment van de inbraak was hij niet thuis. Zijn vrouw en kinderen waren dat op de ochtend van de inbraak wel, vertelt Phil Ross aan The Guardian.

De familie woont op zo'n 150 meter van het strand in het dorp Mount Maunganui. Ross' vrouw Jenn hoorde toen ze 's ochtends de deur uitging om te sporten wel iets blaffen, maar dacht aan een hond ergens in de buurt.

Toen ze een uur later terugkwam, trof ze "een schattige jonge pelsrob" aan in de gang. Het dier reageerde licht geschrokken en hupte de logeerkamer in. De pelsrob voelde zich al snel op zijn gemak en ging een tijdje op de bank liggen. Een ingeschakelde natuurbeschermer bracht het dier uiteindelijk terug naar zee.

Kat durft niet meer beneden te komen

Ross denkt dat de pelsrob, die de naam Oscar heeft gekregen, achter kat Coco aan door het kattenluik is gekropen. Waarschijnlijk probeerde Coco haar territorium wel te verdedigen, maar was Oscar daar niet van onder de indruk.

Coco had genoeg gezien en was naar de buren gevlucht. Bij haar terugkeer was ze nog steeds op haar hoede. De kat weigerde om van de bovenverdieping af te komen, omdat ze "duidelijk een beetje getraumatiseerd was", zegt Ross tegen de Britse krant.

De pelsrobbenpopulatie in Nieuw-Zeeland herstelt zich de laatste jaren. De dieren komen steeds meer terug naar hun oude leefgebieden. Hoe schattig ze er vaak ook uitzien, pelsrobben kunnen behoorlijk uithalen als ze zich bedreigd voelen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat Oscar een zeehond is. Dat is niet juist. Het dier is een pelsrob (ook wel zeebeer genoemd). Pelsrobben zijn meer verwant aan zeeleeuwen dan aan zeehonden.

Aanbevolen artikelen