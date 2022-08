Na 38 jaar twee lichamen gevonden op hoogste slagveld ter wereld

Indiase militairen hebben op het hoogste slagveld ter wereld twee lichamen van militairen gevonden. De twee kwamen in 1984 om het leven in Siachen, dat in het Himalayagebergte op zo'n 5.400 meter ligt.

Door onze nieuwsredactie

In het gebied zijn veel militairen aanwezig, omdat Pakistan en India twisten over het grensgebied.

Een van de lichamen is van Chandrashekar Harbola, schrijft BBC News. Hij zou 38 jaar geleden met negentien andere militairen op de grens hebben gepatrouilleerd, toen zij werden verrast door een lawine. Slechts vijftien lichamen werden teruggevonden.

Militaire experts zeggen dat de kou en lawines er meer levens hebben geëist dan vuurgevechten. Lawines en aardverschuivingen komen geregeld voor in het gebied en kunnen soms in één klap meer dan honderd mensen doden.

In de streek Siachen worden mede daarom vaker decennia oude lichamen gevonden. Zo werd in 2014 een lichaam gevonden dat al 21 jaar in het gebied lag.

