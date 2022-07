Britse met prothese woest over bewerkte foto op poster over acceptatie

Een Britse met een beenprothese zag zichzelf onverwachts op een Spaanse campagneposter over bodypositivity, maar dan zonder haar prothese. Een Spaans vrouweninstituut had ongevraagd haar Instagram-foto gebruikt en de prothese vervangen door een echt been. Ook een andere vrouw op dezelfde poster is onaangenaam verrast.

Door: onze nieuwsredactie

Op 28 juli lanceerde het vrouweninstituut de campagne "De zomer is ook van ons" op sociale media. Naar eigen zeggen staan er "echte en diverse vrouwen" op de poster. De boodschap is dat elk vrouwenlijf er mag zijn, ook met een borstamputatie, okselhaar of een maatje meer.

Maar verschillende vrouwen die afgebeeld zijn, hebben laten weten dat zij hier helemaal geen toestemming voor hebben gegeven. Zij zagen bewerkte Instagram-foto's van zichzelf terug op de poster.

De Britse Sian Green-Lord liet in een filmpje op Instagram weten dat ze via een vriend hoorde over het bestaan van de poster. "Het is één ding dat mijn foto gebruikt wordt zonder toestemming, maar het is iets anders om mijn lichaam te editen. Mijn lichaam, met mijn beenprothese", zegt ze. "Ik tril van woede."

Links de bewerkte foto van Green-Lord op de campagneposter, rechts het origineel

Maker van de poster wil inkomsten delen

Het Britse model Nyome Nicholas-Williams liet vrijdag al aan de BBC weten dat haar foto ongevraagd is gebruikt. Een van haar volgers attendeerde haar op de poster. De maker ervan heeft weliswaar de kleur van de bikini aangepast, net als de lichaamshouding, maar het is onmiskenbaar Nicholas-Williams.

Het model vindt het ironisch dat uitgerekend een vrouweninstituut geen toestemming vraagt voor het gebruik van hun foto's. Volgens Nicholas-Williams heeft de maker van de poster, Arte Mapache, excuses aangeboden en gezegd dat ze in tijdnood zat.

Mapache heeft excuses aangeboden voor het gebruik van de foto's. De illustrator wil haar inkomsten van de campagne delen met de vrouwen om het goed te maken.

Het vrouweninsituut zelf heeft laten weten van niks te weten over de oorsprong van de beelden en biedt excuses aan. Niet van elke vrouw op de poster is overigens duidelijk hoe ze daar is beland.

Links staat de bewerkte foto van model Nyome Nicholas-Williams, gebaseerd op haar Instagram-post rechts

