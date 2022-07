Mexicaanse oma (99) krijgt enorm piemelbeeld op haar graf als laatste wens

De nabestaanden van een overleden Mexicaanse vrouw hebben een monument van een gigantische penis op haar graf onthuld. Dat was volgens de familie haar wens, meldt de Mexicaanse krant El Gráfico

Door: onze nieuwsredactie

Catarina Orduña Pérez (99), zoals de vrouw heette, was een bekende figuur in de Mexicaanse plaats Misantla. Volgens haar neef was het plaatsen van een 'penismonument' haar laatste wens voor als ze zou komen te overlijden. Daarom onthulde de familie het beeld boven op het graf tijdens de begrafenis.

"Er is een dag voor de leraren, een dag voor de doktoren en zelfs een dag voor ingenieurs. Waarom zouden we het bestaan van de penis niet vieren?", was een van Orduña Pérez' bekende uitspraken. Volgens haar familie was ze gek op penissen.

Afbeeldingen van het beeld gaan de wereld over op sociale media. Volgens de familie is het beeld op het graf het enige penismonument dat op een Mexicaanse begraafplaats te vinden is.

