Dierenambulance: 'Stop met bellen voor verzopen kat Kees uit Anna Paulowna'

Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon vraagt mensen niet meer te bellen over de zevenjarige kat Kees. Omdat het dier houdt van zwemmen en in de modder rollen, willen veel mensen Kees redden en krijgen medewerkers regelmatig telefoontjes. Dat is niet nodig, benadrukt het dierenambulanceteam.

Door: onze nieuwsredactie

"Kees komt altijd zelf weer netjes (of met een vacht vol modder) thuis", schrijft de organisatie op Facebook.

De zevenjarige Kees komt uit Anna Paulowna en is een Maine Coon met een lange vacht. Naast zwemmen houdt het dier ook van rollen in de modder. Hierdoor kan hij er voor de buitenwereld "al snel verwaarloosd" uitzien, aldus de dierenambulance. "Niks is minder waar, Kees heeft een hele lieve bazin, die hem goed verzorgt."

Het dierenambulanceteam benadrukt dat het niet nodig is om Kees uit het water te halen, omdat hij altijd de weg naar huis weet te vinden en gechipt is. Ook is het geen goed idee om het dier te voeren. Kees zit aan de medicijnen en krijgt speciaal voer. Het geven van ander eten kan problemen opleveren voor zijn gezondheid.

Mensen in de omgeving van Anna Paulowna die toch over een verzopen kat bellen, kunnen om een foto van het dier verzocht worden. "Als onze collega's Kees dan herkennen, kunnen we u met een gerust hart vertellen dat u hem gewoon kunt laten lopen."

Zo ziet Maine Coon Kees eruit.

