Bill Gates doneert 20 miljard dollar en wil van miljardairslijst verdwijnen

Bill Gates maakt 20 miljard dollar vrij voor de Bill and Melinda Gates Foundation, zodat die zich meer kan inzetten voor de oplossing van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en andere wereldwijde problemen.

De stichting, een van 's werelds grootste liefdadigheidsinstellingen, wil in 2026 9 miljard dollar uitgeven, zei de 66-jarige multimiljardair woensdag tegen CNN. Dat is 50 procent meer dan vóór de pandemie toen er jaarlijks bijna 6 miljard dollar naar goede doelen ging. De organisatie richt zich vooral op verbetering van de wereldwijde gezondheid, gendergelijkheid en onderwijs.

Het stel kondigde hun scheiding aan in mei 2021, maar zei dat ze bij wijze van proef twee jaar als co-voorzitters zouden samenwerken. Aan het einde van de proefperiode kan French-Gates ontslag nemen en een uitkoopbedrag ontvangen van Gates, die de leiding over de stichting houdt.

Met een geschat vermogen van ongeveer 114 miljard dollar is Bill Gates nu de op drie na rijkste persoon ter wereld volgens de miljardairsindex van Bloomberg. Het grootste deel van zijn vermogen zit vast in Microsoft-aandelen. Gates wil verandering.

"Ik zal op de lijst van 's werelds rijkste mensen dalen en uiteindelijk van die lijst verdwijnen", schreef hij woensdag in een blogbericht. "Het is mijn plicht om mijn rijkdommen terug te geven aan de maatschappij op manieren die de grootste impact hebben om levens te verbeteren. Ik hoop dat anderen in posities van grote rijkdom en privileges op dit moment ook zullen opstaan."