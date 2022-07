Rechter VS verdrievoudigt celstraf van vrouw die deed alsof ze kanker had

Een 38-jarige vrouw in de Verenigde Staten moet niet één, maar drie jaar de cel in omdat ze deed alsof ze baarmoederkanker had. De vrouw wist haar opgelegde gevangenisstraf uit te stellen door brieven te sturen aan Justitie over haar ziekte. Toen autoriteiten haar list ontmaskerden, werd haar aanvankelijke gevangenisstraf verdrievoudigd.

Door: onze nieuwsredactie

Volgens persbureau AP stuurde de vrouw brieven over dat er kankercellen in haar baarmoeder waren aangetroffen. Vervolgens informeerde ze per nieuwe brief dat ze geopereerd zou worden en dat de kanker was uitgezaaid naar de baarmoederhals.

Ook wist ze de start van de gevangenisstraf uit te stellen door te beargumenteren dat ze voorzichtig moest zijn in de coronapandemie met haar "fragiele gezondheid".

Autoriteiten hebben nu vastgesteld dat alle medische brieven van haar eigen hand kwamen en de vrouw nooit kanker heeft gehad. De vrouw moest al één jaar de cel in voor het verduisteren van 160.000 dollar (omgerekend 157.000 euro) van haar werkgever, maar die straf is nu verzwaard naar drie jaar. De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschrijft haar brieven als "een belediging aan alle mensen die strijden tegen kanker".

De vrouw kon dankzij haar brieven zes maanden langer van haar vrijheid genieten. Volgens haar advocaat ondernam de vrouw de poging zodat zij niet gescheiden zou worden van haar pasgeboren zoon.

