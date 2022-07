Roestende Eiffeltoren is toe aan volledige reparatie, maar wordt alleen geverfd

De Eiffeltoren zit vol roest en moet volledig worden gerepareerd, blijkt uit vertrouwelijke rapporten die zijn ingezien door het Franse tijdschrift Marianne. Met het oog op de Olympische Spelen van 2024 krijgt het gevaarte alleen een schilderbeurt - van 60 miljoen euro.

De smeedijzeren toren van 324 meter hoog is gebouwd door Gustave Eiffel aan het eind van de negentiende eeuw. De toren is een van de best bezochte toeristische trekpleisters ter wereld. Elk jaar trekt het monument zeker zes miljoen bezoekers.

In de vertrouwelijke rapporten zeggen experts volgens Marianne dat het monument in zeer slechte staat verkeert en volledig door roest is aangetast. "Het is heel eenvoudig: als Gustave Eiffel deze plek zou bezoeken zou hij een hartaanval krijgen", zegt een niet bij naam genoemde manager van de toren tegen Marianne.