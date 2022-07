Bijzonder natuurverschijnsel doet waterplas op Texel na vijf jaar weer roze kleuren

Het water in een waterplas in het natuurgebied Wagejot op Texel kleurt na vijf jaar weer oranjeroze. De verandering is zeer waarschijnlijk het gevolg van een zeldzame combinatie van droogte, een hoog zoutgehalte van het water en een daarin levende microalg, zegt Natuurmonumenten.

Door: NU.nl

Het brakke water van het Wagejot is normaal gesproken donker van kleur. Het water is nu veranderd in een kleur die het midden houdt tussen oranje, roze en paars.

In 2017 kleurde de plas in het afgesloten natuurgebied voor het eerst roze. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft toen uitgezocht dat bloei van de alg Dunaliella salina in combinatie met de eencellige Oxyrrhis marina voor de verkleuring had gezorgd.

Oxyrrhis marina is verwant aan zeevonk. Microalg Dunaliella salina is rijk aan caroteen, de kleurstof die ook in wortelen en radijs zit. Uit watermonsters moet blijken of dezelfde micro-organismen opnieuw voor het roze water hebben gezorgd.

De algen zijn niet giftig en zijn ongevaarlijk voor mens en dier. Dat er in het Wagejot overigens veel dode vogels liggen, heeft te maken met een uitbraak van vogelgriep en niet met de bloei van de alg, aldus het NIOZ.

'Omstandigheden hetzelfde als in 2017'

Volgens boswachter Eckard Boot kwam het natuurverschijnsel vijf jaar geleden als een complete verrassing. "Nu begrijpen we beter wat er aan de hand is", zegt hij. "Het verschijnsel treedt alleen op als het water heel zout en zuurstofarm is. Dat is nu het geval door de droogte en de warmte", aldus Boot.

Volgens de boswachter zijn de omstandigheden precies hetzelfde als in 2017. Toen verkleurde het water steeds verder tot aan fel zuurstokroze. Na een week was de verkleuring weer weg. Een flinke regenbui zal volgens Boot een einde maken aan het bijzondere natuurverschijnsel.

Natuurgebied Wagejot bij Oosterend is een rustgebied voor kustbroedvogels, zoals de kluut en de visdief. Het gebied is daarom niet toegankelijk voor publiek. Zwemmen in het meer is ook niet toegestaan. Vanaf wandelpaden langs het broedgebied is de verkleuring echter ook goed te zien, zegt Boot.

