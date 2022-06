Denemarken en Canada leggen 'whiskyoorlog' bij over piepklein onbewoond eiland

Denemarken en Canada hebben na bijna vijftig jaar hun strijd beëindigd over het piepkleine, onbewoonde eiland Hans. Het geschil staat bekend als de 'whiskyoorlog', omdat Deense en Canadese bezoekers steeds flessen alcohol achterlieten op het eiland om het op te eisen.

Hans Island ligt precies tussen het Canadese eiland Ellesmere en het Deense Groenland. Het is een bevroren rots van ongeveer een vierkante kilometer, zonder natuurlijke grondstoffen. De naam komt van de Groenlandse ontdekkingsreiziger Hans Hendrik, die in 1853 meedeed aan de eerste expeditie naar het eiland.

Kopenhagen en Ottawa kwamen er pas in de jaren zeventig achter dat ze allebei aanspraak maakten op het eiland. Nadat de grens tussen de gebieden werd getrokken, bleek dat daarbij geen rekening was gehouden met het eiland.

In de jaren daarna bezochten Canadezen en Denen geregeld het eiland om de eigen vlag te planten en die van de ander te verwijderen. Het werd zelfs traditie om daarbij Deense schnaps of Canadese whisky achter te laten voor de rivalen, waardoor het conflict de bijnaam 'whiskyoorlog' kreeg.

Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dinsdag bekend dat de twee landen het onbewoonde eiland in het Noordpoolgebied verdelen. Als de parlementen akkoord gaan met de deal, is het conflict van 49 jaar opgelost. Volgens de Denen is de overeenkomst tussen de NAVO-landen een signaal dat grensconflicten ook pragmatisch opgelost kunnen worden.