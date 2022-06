Britse recordkampioen kaasrollen gaat na 23e overwinning met pensioen

De Brit Chris Anderson heeft zondag een record gevestigd door voor de 23e keer de race te winnen tijdens het jaarlijkse kaasrollen in Gloucester, in het westen van Engeland. De recordkampioen kondigde aan dat het zijn laatste race was.

Bij het kaasrollen in Gloucester wordt een wiel kaas van drie tot vier kilo van Cooper's Hill gerold. Deelnemers gaan er vervolgens achteraan, met als doel de kaas te vangen of als eerste over de finish te komen. Door de steile heuvel is het zeer lastig om op te been te blijven, waardoor deelnemers vaak meer rollen en vallen dan rennen.

De rollende kaas kan snelheden tot boven de 100 kilometer per uur halen. Daardoor is het in de praktijk zo goed als onmogelijk om hem te vangen voor de finishlijn, die bijna 200 meter verderop onder aan de heuvel ligt. De winnaar van de race mag de kaas houden.

Anderson, die in het dagelijks leven militair is, kondigde na zijn 23e overwinning aan dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie. Wel liet hij aan de BBC weten in de toekomst als toeschouwer terug te komen.

De eerste melding van kaasrollen in Gloucester stamt uit 1826, maar waarschijnlijk is de traditie nog vele eeuwen ouder. In 2010 werd gestopt met de officieel georganiseerde wedstrijden, omdat er te veel mensen gewond raakten. Sindsdien keerde het evenement jaarlijks 'spontaan' terug. In 2020 en 2021 werd het evenement geschrapt vanwege de coronapandemie.

