Fransman breekt wereldrecord met 765 bungeejumps in 24 uur

Een Fransman heeft in Schotland het wereldrecord voor het aantal bungeejumps in 24 uur gebroken. Francois-Marie Dibon sprong vanaf dinsdagochtend liefst 765 keer, ruim driehonderd keer vaker dan het vorige record in 2017.

Door NU.nl

Dibon had na twaalf uur aan opeenvolgende sprongen al het wereldrecord gebroken. De Fransman besloot toen vijftig minuten pauze te nemen, waarna hij tot middernacht bleef springen.

Opmerkelijk is dat de man voordat hij zijn passie ontdekte nog hoogtevrees had. Dibon besloot in Schotland voor het wereldrecord te gaan vanwege zijn "liefde voor het land en de inwoners", citeert The Guardian hem.

Dibon voerde elke sprong uit van 40 meter hoogte en werd begeleid door een team van specialisten. Een afgevaardigde van Guinness World Records controleerde de recordpoging.

De Fransman zegt "geen moment" te hebben getwijfeld of hij het record wel zou verbreken. Over slechts één ding maakte hij zich zorgen: het verraderlijke Schotse weer. "De regenbuien waren het moeilijkste onderdeel van deze recordpoging. Daarnaast was het zeer koud, maar daar was ik op voorbereid."

Dibon zegt voorlopig geen bungeejumps meer te willen doen, om zijn lichaam rust te geven.

