Koppels maken inhaalslag: begin 2022 veel huwelijken en partnerschappen

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn relatief veel Nederlanders in het huwelijksbootje gestapt. Er werden meer dan 22.000 huwelijken en geregistreerde partnerschappen gesloten. Dat is het grootste aantal in die maanden in ten minste tien jaar tijd, blijkt woensdag uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door ANP en LocalFocus.

Door NU.nl/ANP

Het aantal huwelijken in de afgelopen tien jaar

Waarschijnlijk sprake van een inhaalslag na de pandemie

Volgens CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen lijkt er sprake te zijn van een inhaalslag na de pandemie. Begin dit jaar stapten bijna 14.200 paren in het huwelijksbootje en werden ruim 7.800 partnerschappen gesloten. Met name het aantal huwelijken is beduidend groter dan begin 2020 (11.600) en begin 2021 (11.200).

Ondanks het relatief grote aantal huwelijken aan het begin van dit jaar blijven de eerste maanden van het jaar niet heel populair voor bruiloften. In de maanden juni tot en met september worden vaak 9.000 tot 10.000 huwelijken en partnerschappen per maand gesloten.

