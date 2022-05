Mona Lisa bekogeld met taart door verklede museumbezoeker

Een bezoeker van het Louvre in Parijs heeft zondag het wereldberoemde schilderij de Mona Lisa bekogeld met taart, meldt de Spaanse krant El País. Het kunstwerk van Leonardo Da Vinci bleef onbeschadigd dankzij een glazen vitrine.

Wat het motief van de man is, die vermomd was als oude vrouw en in het museum rondreed in een rolstoel, is onduidelijk. Hij riep dingen over de bescherming van de aarde toen hij werd afgevoerd door museumwachters.