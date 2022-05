Gezin in Maastricht opgeschrikt door wurgslang die zich achter tv verstopte

Bewoners van een huis in Maastricht hebben dinsdag een wurgslang achter hun televisiemeubel gevonden, schrijft de regionale dierenambulance op Facebook. Volgens 1Limburg gaat het om een korenslang of rode rattenslang, die kleine prooien doodt door ze te wurgen.

Op foto's die door Dierenambulance Maastricht zijn gedeeld, is te zien dat de slang zich tussen de elektriciteitskabels had verstopt.

Het is niet duidelijk hoe de slang in het huis is terechtgekomen.