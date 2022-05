Woedende Italiaanse man belt politie om 'te hoge' koffieprijs en krijgt gelijk

Een man in het Italiaanse Florence die 2 euro moest afrekenen voor zijn cafeïnevrije espresso, raakte daar bij de kassa zo verbolgen over dat hij de politie belde. Justitie was het met de man eens: de bar zou de - volgens de man 'te hoge' - prijs niet duidelijk genoeg hebben geadverteerd, en is veroordeeld tot het betalen van 1.000 euro boete.

Door NU.nl

De gemiddelde prijs van een espresso in Italië ligt rond de 1 euro, schrijft The Guardian. In het land zouden de prijzen al zeer waarschijnlijk gaan stijgen door logistieke problemen en slechte koffiebonenoogsten, waardoor inwoners waren gewaarschuwd voor een prijs tot 1,50 euro.

Eigenaar Francesco Sanapo van de bar Ditta Artigianale maakt gehakt van het vonnis. "Deze wet moet veranderen, omdat anders vrijwel alle andere horecagelegenheden ook op de bon geslingerd moeten worden", citeert de Britse krant hem.

De woedende klant stelt dat hij volkomen verrast was door de koffieprijs, omdat achter de bar geen prijzenoverzicht hing. Sanapo erkent dat, maar zegt dat zijn bar met een digitaal menu werkt. Bovendien hanteert zijn bar al sinds de opening in 2013 relatief hoge prijzen, stipt hij aan.

Een lokale ondernemersvereniging springt in de bres voor de bareigenaar. "Er zit veel werk in het produceren van een kwaliteitsproduct. Daar plukken we uiteindelijk allemaal de vruchten van."

