Brandweer Drachten rukt uit omdat jongen grote broer opsloot in prullenbak

De brandweer in het Friese Drachten moest dinsdag een jongen uit een benarde situatie bevrijden nadat hij door zijn broertje in een prullenbak was opgesloten. De oudere broer klom in de prullenbak omdat het tweetal had gezien dat de deur van de vuilnisbak openstond en elkaar begon uit te dagen.

Door NU.nl

Eenmaal in de vuilnisbak deed het jongere broertje de deur dicht, waarna deze onverwacht in het slot viel.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio komen dergelijke incidenten "bijna nooit voor". De oudere broer zou uiteindelijk niet al te lang in de benarde situatie hebben gezeten, doordat de jongere telg direct op zoek ging naar zijn ouders. Zij belden 112.

Er hoefde geen grof geweld aan te pas te komen om de jongen te bevrijden. "We konden de prullenbak gewoon met de sleutel openmaken", aldus de brandweer. De jongen kwam met de schrik vrij.

Aanbevolen artikelen