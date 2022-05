De bouw van een nieuw schoolgebouw in het Zeeuwse dorp Oost-Souburg is stilgelegd nadat het schoolpersoneel heeft ontdekt dat de school verkeerd om wordt gebouwd, schrijft Omroep Zeeland woensdag. "Simpel gezegd zit de voorkant aan de achterkant en de achterkant zit aan de voorkant", zegt wethouder Rens Reijnierse van de gemeente Vlissingen.

De fundering en het skelet van het gebouw voor basisschool Tweemaster-Kameleon staan al in de Jan de Priesterstraat. Zelfs het dak ligt er al op, maar het geheel is 180 graden gedraaid ten opzichte van de bouwtekeningen.

De school laat weten aan de ouders dat het personeel zelf ontdekte dat elementen in het gebouw zoals een trap niet klopten. "Al met al een bizarre wending in dit toch al bijzondere dossier", meldt de school. Directeur Ruud Hoogesteger zegt tegen Omroep Zeeland: "De school is bedacht in een bepaalde omgeving en ik wil het gebouw ook zo krijgen, ze lossen het maar op."

Ook wethouder Reijnierse vindt de omkering niet te accepteren. "Ik weet nog niet waarom dit is en dat wil ik in eerste instantie ook helemaal niet weten nu. Ik wil een oplossing."

De oplevering wordt waarschijnlijk vertraagd door de fout. Leerlingen van de school hebben nu les in een tijdelijk onderkomen. Het nieuwe schoolgebouw van de Tweemaster-Kameleon laat al enige tijd op zich wachten. Discussie over de nieuwbouw begon twintig jaar geleden.

"Ik heb een plechtige belofte afgelegd dat de bouw van die scholen op die plaats zou doorgaan", zegt Reijnierse. "Ik dacht een paar weken geleden dat ik kon zeggen: nu gaat er niks meer mis, maar het kan dus blijkbaar altijd misgaan."