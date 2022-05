De brandweer in Groningen heeft dinsdag een man gered die was weggezakt in een verse, natte betonvloer. De man dacht dat de cementvloer hard was en stapte erop. Hij zakte erin weg en kwam muurvast te zitten.

Het incident gebeurde in een huis aan de Heymanslaan waar bouwwerkzaamheden plaatsvonden, meldt een woordvoerder van de hulpdiensten naar aanleiding van berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

Andere mensen die in het huis bezig waren, bemerkten de man en schakelden de brandweer in. Een brandweerteam van acht personen schoot te hulp.

Het lukte de brandweerlieden om de man - de voormalige bewoner van het huis - uit zijn benaderde positie te bevrijden. "Zij hadden de juiste kleren aan voor dit soort klusjes en hadden vermoedelijk ook wat materiaal dat goed van pas kwam", aldus de zegsman.

Nadat de man bevrijd was, werd hij buiten het huis door de brandweer schoongespoten. Daarna ontfermde ambulancepersoneel zich over hem en nam hem ter controle mee naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of hij letsel heeft opgelopen bij zijn avontuur.

Volgens de woordvoerder was het een bijzonder incident. "Het komt wel met enige regelmaat voor dat we een kind moeten redden dat in het drijfzand vastzit", bevestigt hij. "Maar een situatie als deze kende ik in elk geval nog niet." Op de vloer is na de reddingsactie een nieuwe laag beton gestort.