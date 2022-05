De Zwitserse politie heeft 500 kilo cocaïne in beslag genomen die gevonden werd in een fabriek van Nespresso, schrijft BBC News vrijdag. De koffiefabrikant meldt in een verklaring dat "alle producten veilig zijn" en dat er geen drugs in de capsules van consumenten kunnen zitten.

De drugs werd gevonden door werknemers van Nespresso in de Zwitserse gemeente Romont. Tussen grote ladingen koffiebonen werden zakken wit poeder gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat de drugs afkomstig waren uit Brazilië. De cocaïne was bestemd voor de Europese markt en vertegenwoordigde een straatwaarde van bijna 50 miljoen euro.

De politie spreekt van een "uitzonderlijk grote drugsvondst". Vermoedelijk gaat het om de grootste vangst in de historie van de Zwitserse regio.