De inwoners van zeven wijken in het noorden van Rome hebben na aanvallen van wilde zwijnen noodgedwongen een avondklok ingesteld, meldt The Guardian. Zo hopen ze veilig te zijn voor de dieren die al jaren een plaag zijn in de Italiaanse hoofdstad.

De laatste aanval vond afgelopen zondagavond plaats. Een vrouw werd toen door een wild zwijn naar de grond gewerkt. Daarna was voor de inwoners van Balduina en zes andere Romeinse wijken de maat vol. Ze stelden zelf een avondklok in, die ingaat om 20.30 uur.

De inwoners stellen dat ze de maatregel wel moeten nemen omdat de overheid te weinig doet tegen de wilde zwijnen. "Wat als een kind wordt aangevallen?", licht een van hen toe. "Doordat die beesten slagtanden hebben, kan zelfs een beet in je been levensbedreigend zijn."

De Italiaanse dierenrechtenorganisatie LAV zegt dat wilde zwijnen alleen mensen aanvallen als hun voedsel of jongen worden bedreigd. De dieren zouden aangetrokken worden door de vele vuilnisbakken met etensresten vlak bij het natuurpark waar ze wonen. De vuilnisverwerking in Rome verloopt al lange tijd moeilijk.