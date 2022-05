Een kleuter in Utrecht-Noord is zaterdagochtend met de auto van zijn ouders tegen twee geparkeerde auto's aangereden.

De politie kreeg een melding van een jongetje dat buiten was aangetroffen op blote voeten en in zijn pyjama. De jongen werd meegenomen naar het bureau, omdat zijn ouders op dat moment onvindbaar waren.

Toen het jongetje op het politiebureau was opgewarmd, kwam er een melding binnen over een ongeval uit dezelfde buurt. Twee geparkeerde auto's waren geraakt door een voertuig dat op naam bleek te staan van de moeder van de kleuter.

De politie nam contact op met de moeder. Zij wist te vertellen dat haar kind "heel ondernemend" is, schrijft de politie op Instagram over het gesprek. In het gesprek met zijn moeder maakte de jongen met zijn handen een stuurbeweging en gebaarde hij een botsing.

Toen de jongen met zijn ouders en de politie bij de auto aankwam, liet de vierjarige zien wat hij allemaal al kon. Met de autosleutel maakte hij het voertuig open, waarop hij de sleutel in het contact stopte. De kleuter startte de auto, ging met zijn linkervoet naar de koppeling en trapte het gas in.

Die ochtend was zijn vader naar zijn werk gegaan en werd de jongen wakker. Hij moet zelf de autosleutel hebben gepakt om een stukje te rijden. Daarbij raakte hij twee geparkeerde auto's. Toen hij daarna ging wandelen, merkte een omstander hem op en belde 112. De politie laat weten dat het verhaal "met een sisser" is afgelopen.