In de Gazastrook in Israël heeft een boer een beeldje gevonden van een oeroude godin, Anat. Palestijnse archeologen vermoeden dat de vondst zeker 4.500 jaar oud is en dus uit de bronstijd stamt, schrijft BBC News.

Het beeldje werd gevonden in het zuiden van de Gazastrook, vlak bij de stad Khan Yunis.

Anat was de god van schoonheid, liefde en oorlog voor het volk de Kanaänieten. Op het 22 centimeter hoge beeldje draagt zij een slangenkroon.

"We vonden het bij toeval", vertelt boer Nidal Abu Eid in gesprek met BBC News. Hij zat met zijn handen in zijn veld te graven toen hij zijn veld aan het bewerken was.

Abu Eid was naar eigen zeggen "in shock" toen hij achter de archeologische waarde van de vondst kwam. Het beeldje is nu tentoongesteld in het museum Qasr Al Basha in de Gazastrook.

Volgens BBC News zijn in het verleden meer vondsten uit de bronstijd gedaan in de Gazastrook. Die zouden echter zijn vernietigd door de oorlog in de regio of niet toegankelijk zijn voor toeristen door het geweld.