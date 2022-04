De Amerikaanse luchtvaartwaakhond heeft het vliegbrevet afgepakt van een Amerikaanse YouTuber. Uit onderzoek bleek namelijk dat hij een vliegtuigje had laten crashen voor een video, schrijft The Guardian dinsdag.

De YouTuber was een vlucht aan het filmen, toen - naar eigen zeggen - de motor stilviel. De man sprong daarop met een parachute uit het vliegtuigje en bleef doorfilmen om te tonen hoe het vliegtuigje crashte in een bos in Californië.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) gaat het om een stunt van de YouTuber. "Hij heeft een gebrek aan verantwoordelijkheid en zorg voor de samenleving getoond door uit een vliegtuigje te springen zodat hij een crash kon filmen", oordeelt de FAA.

Onderzoekers achten het bewezen dat er opzet in het spel is, omdat het vliegtuig volgeladen was met camera's, inclusief één camera die gericht was op de propeller die uiteindelijk stilviel. Ook zou de YouTuber voor het opstijgen al de rugzak met parachute hebben omgedaan, de deur van het vliegtuigje hebben geopend voordat hij de technische problemen signaleerde en heeft hij geen enkele moeite gedaan om met luchtverkeersleiders in contact te komen.

Ten slotte zou hij geen poging hebben gedaan om de motor te herstarten. De FAA concludeert ook dat de Amerikaan geen enkele moeite deed om een veilige landingsplek te vinden, "ondanks dat er voldoende waren binnen zijn bereik". Dat de YouTuber bleef doorfilmen terwijl hij uit het vliegtuig sprong, is volgens de FAA aanvullend bewijs.

De Amerikaan zou na de crash geprobeerd hebben om het wrak te verbergen. De FAA heeft de man zijn vliegbrevet afgepakt. Hij zou zeker een jaar lang geen nieuw diploma kunnen krijgen.

De video genereerde online tot dusver enkele miljoenen views en kreeg de titel 'Ik heb mijn vliegtuig gecrasht'. De YouTuber heeft in een reactie laten weten dat hij niet had verwacht dat "een vliegavontuur voor zoveel ophef zou zorgen", citeert The Guardian.