Het jaarlijkse bloemencorso in de Bollenstreek kampt met een tekort aan bloemen. Door het gekke lenteweer zijn er in dit gebied te weinig hyacinten voorhanden om alle praalwagens te vullen. Het corso moet daarom exemplaren kopen bij een teler in de Kop van Noord-Holland.

"We zijn nog bezig met de laatste hyacinten in de zuid", vertelt Ted Kortekaas, de man die de bloemen voor het corso regelt, tegen NH Nieuws. "Dan gaan we morgen naar Breezand (dorp waar bloemen worden gekweekt in de Kop van Noord-Holland, red.), want er is geen hoek meer te vinden die bruikbaar is."

De bloemen voor het corso moeten eigenlijk uit de Bollenstreek afkomstig zijn. Al een week probeert een groep van twintig mensen genoeg bloemen te vinden, maar vooralsnog zonder succes. Veel exemplaren voldoen door het weer van de afgelopen twee maanden kwalitatief niet aan de criteria van het corso.

Een op acht bloemen komt uit Kop Noord-Holland

Volgens Kortekaas moet uiteindelijk 15 procent van de bloemen uit de Kop van Noord-Holland komen. Dit is ongebruikelijk, aldus Kortekaas. "Een aantal jaren geleden was de kwaliteit van de bloemen nog veel slechter, toen zijn de bloemen uit Frankrijk gehaald voor het bloemencorso", vertelt hij aan NH Nieuws. "Zo erg is het dit jaar niet."

Het Bloemencorso Bollenstreek vindt zaterdag voor het eerst in drie jaar weer plaats. De vorige twee edities moesten worden geschrapt vanwege de coronapandemie. Het corso was eerder goed voor een miljoen bezoekers per jaar. Het evenement werd afgelopen jaar op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed gezet.

Het corso rijdt van Noordwijk naar Haarlem. Hier zijn de praalwagens nog het hele weekend te bewonderen.