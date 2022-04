Een beeld van een blote moeder met twee kinderen mag toch in de binnentuin van het Martini Ziekenhuis in Groningen blijven staan. Het ziekenhuis had beeldhouwer Albert Aukema gevraagd om zijn beeld weg te halen, omdat voorbijgangers aanstoot hadden genomen aan de blote vrouw. Van achteren zou de moeder lijken op "een volwassene die twee kinderen tegen het kruis drukt".

Wel heeft het Martini Ziekenhuis besloten om het beeld te draaien, omdat het vooral van de achterkant aanstootgevend zou zijn. Patiënten die vanaf de derde verdieping naar beneden keken, zouden het beeld niet van de voorkant kunnen zien.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat aan NU.nl weten dat het beeld "in ieder geval voorlopig zo blijft staan". Het ziekenhuis hoopt de kwestie hiermee opgelost te hebben. "Het doel van kunst in het Martini Ziekenhuis is dat het ondersteunend moet zijn, en niet confronterend, met respect voor patiënten en personeel", schrijft het ziekenhuis.

Volgens Aukema laat het beeld "de allesomvattende eeuwige moederliefde" zien en heeft het wat hem betreft totaal geen seksuele lading. Hij vertelt aan NU.nl dat het ziekenhuis nog geen contact met hem heeft opgenomen naar aanleiding van het besluit om het beeld toch te laten staan. Wel zegt hij "zeker tevreden" te zijn als dit de uitkomst is.

"Ik had voorgesteld om het beeld wat te draaien om ze wat tegemoet te komen", zegt Aukema. "Dat maakt mij niet zo gek veel uit." Het ging de beeldhouwer veel te ver om het kunstwerk weg te halen vanwege de mening van een paar mensen.