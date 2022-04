Het Martini Ziekenhuis in Groningen wil dat een kunstenaar zijn beeld van een vrouw die borstvoeding geeft aan twee kinderen weghaalt uit de binnentuin van het ziekenhuis, omdat de sculptuur vanaf de achterkant gezien volgens sommige mensen aanstootgevend en ongepast is. Beeldhouwer Albert Aukema peinst er niet over.

Wie voor het beeld staat, ziet een naakte, op haar knieën zittende vrouw met twee kinderen aan haar borst. Maar wie het beeld vanaf de derde verdieping van de achterkant bekijkt, kan er een vrouw in zien die zich laat bevredigen door twee kinderen, meldt Dagblad van het Noorden.

Volgens het ziekenhuis nemen sommige mensen aanstoot aan het kunstwerk. Tegen de Groningse krant zegt een woordvoerder dat het kunstwerk "heus tot nadenken mag aanzetten", maar "we willen niet dat er mensen zijn die het kwetst of stoort".

Aukema vindt het belachelijk. Het beeld laat volgens hem "de allesomvattende eeuwige moederliefde" zien en heeft wat hem betreft totaal geen seksuele lading. Tegen NU.nl zegt hij dat het ziekenhuis hem gevraagd heeft om het beeld weg te halen of om te ruilen voor een ander exemplaar uit zijn collectie. Dat is hij niet van plan te doen. "Het is de wereld op zijn kop. Het is echt volslagen belachelijk dat dit anno 2022 nog gebeurt."

Het beeld vanaf de voorkant gezien. Het beeld vanaf de voorkant gezien. Foto: Albert Aukema

Ziekenhuis wil af van discussie

Volgens Aukema is het ziekenhuis het met hem eens, maar wil het graag af van de discussie die is ontstaan over het beeld. De beeldhouwer stelt nog voor om samen met de klagers een rondje om het beeld te maken om te kunnen zien dat er geen sprake is van seksuele handelingen. "Dan is het probleem opgelost", verzekert hij.

Maar volgens het ziekenhuis is het idee dat Aukema aandraagt, niet de oplossing. "Als je deze associatie eenmaal met het beeld hebt, kun je het niet meer ontzien", zegt de woordvoerder tegen Dagblad van het Noorden.

Eventueel is Aukema bereid om het beeld een andere plek te geven in de tuin, "zodat die zogenaamde aanstootgevende achterkant naar de bosjes is gericht. En dan vind ik dat ik al heel erg meebeweeg met die gekkigheid", stelt hij.

De expositie loopt in principe nog tot eind oktober.