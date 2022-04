Twee 5 havoleerlingen uit Coevorden zijn erin geslaagd een rauw ei 300 meter naar beneden te laten vallen zonder dat het stukgaat. Jesse Scherpen (17) en Timo Bruins (16) werkten maandenlang aan de opdracht voor een landelijke ruimtevaartwedstrijd, schrijft RTV Drenthe. Het resultaat was zo goed dat ze de wedstrijd wonnen.

Tijdens de wedstrijd namen de jongens het op tegen tien andere teams uit heel Nederland. De bedoeling van de opdracht was om een stuk ruimteafval een zachte landing te laten maken. De twee bootsten dit na met een ei.

"We hebben een return capsule van papier-maché gemaakt", vertelt Bruins tegen RTV Drenthe. "In een ronde vorm, zodat-ie zo min mogelijk luchtweerstand ondervindt tijdens de val."

Het ei werd tijdens de wedstrijd naar boven gebracht met een drone. "Die houdt een touwtje vast dat via de afstandsbediening bediend kan worden", legt Scherpen uit. In de capsule zaten watten, zodat het ei een zachte val kon maken.

De twee vertellen dat de opdracht niet makkelijk was. Ze hebben veel pogingen gewaagd voordat het ei uiteindelijk heel bleef na een val. "Het lukte ook heel vaak niet, dan zakt de moed wel even in de schoenen. Maar er is uiteindelijk toch een heel mooi resultaat uitgekomen", aldus Bruins.