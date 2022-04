Het Verenigd Koninkrijk zoekt mensen die het "meest afgelegen postkantoor ter wereld" op Antarctica willen runnen. Naast dat ze verantwoordelijkheid zijn voor de post, moeten werknemers ook de lokale pinguïns tellen en het museum en de gebouwen onderhouden.

Wie de sollicitatie bij het United Kingdom Antarctic Heritage Trust succesvol doorloopt, krijgt voor vijf maanden een baan op Goudier Island op Antarctica, op zo'n 17.000 kilometer van Nederland.

Het is voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie dat de locatie opengaat. Bijna twee jaar lang zag het piepkleine eiland geen bezoekers, maar tijdens een normale zomer bezoeken zo'n achttienduizend mensen de afgelegen plek.

Potentiële kandidaten moeten fysiek in orde zijn, milieubewust zijn en kunnen leven met een minimale impact op het milieu. Werknemers hebben geen toegang tot stromend water en geen vaste stroomvoorziening. Ook is er geen internetverbinding, maar via een satellietverbinding kan wel beperkt contact worden onderhouden met het thuisfront. Het salaris bedraagt zo'n 1.800 Britse pond (ongeveer 2.150 euro) per maand.

Nederlanders die interesse hebben, moeten wel een vergunning hebben om in het VK te werken. Geïnteresseerden kunnen tot en met maandag 25 april solliciteren.