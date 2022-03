Een Amerikaanse man van 101 jaar oud heeft vorige week na tachtig jaar alsnog zijn middelbareschooldiploma gekregen. Merrill Pittman Cooper ging van 1934 tot 1938 naar school in de Amerikaanse staat West-Virginia, maar omdat zijn familie destijds verhuisde naar Philadelphia, heeft hij zijn diploma niet gehaald.

In Philadelphia kon de toen zeventien jaar oude man zijn school niet afmaken omdat het gezin waarin hij woonde niet genoeg geld had. Hij ging aan het werk en werd een van de eerste zwarte trolleybuschauffeurs in Philadelphia.

In 2018 bracht hij opnieuw een bezoek aan de school. Het werd zijn familie toen duidelijk hoe jammer de man het vond dat hij als kind nooit zijn middelbare school kon afmaken. Zijn schoonzoon regelde dat de man vorige week, tijdens een ceremoniële uitreiking, alsnog een diploma ontving.

Merrill Pittman Cooper zat in West-Virginia op het Storer College. Dat was vroeger een school voor zwarte Amerikanen. De school was speciaal ingericht om voormalig tot slaaf gemaakte kinderen onderwijs aan te bieden.

"Ik had nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren", zegt Cooper tegen The Washington Post. "Naarmate de tijd verstreek, dacht ik dat het waarschijnlijk al te laat was. Ook al heeft het even geduurd, ik ben heel blij dat ik eindelijk een diploma heb."