De Thaise kustwacht heeft woensdag op volle zee een Vietnamees uit een roeiboot gered. Hij was drie weken eerder vanaf de Thaise kust vertrokken om zijn vrouw in de Indiase stad Mumbai te zien, meldt de Thaise publieke omroep TPBS. Door een fout in zijn kompas voer de man alleen maar grote rondes, waardoor hij zich nog steeds in Thaise wateren bevond.

De 37-jarige Vietnamees verklaarde dat hij door de coronacrisis al twee jaar gescheiden leefde van zijn Indiase vrouw. Tijdens een tussenstop in de Thaise hoofdstad Bangkok, na vertrek vanuit Ho Chi Minh-stad in Vietnam, kreeg hij geen visum om door te vliegen naar India. Daarom besloot hij de overtocht naar het 2.000 kilometer verder gelegen India via de Indische oceaan per rubberboot te wagen.

Toen de man werd aangetroffen had hij alleen een bijna lege tank water en wat noedels bij zich. Hij was naar eigen zeggen 5 maart vertrokken en bevond zich 'slechts' 80 kilometer van de Thaise kust.

De man is meegenomen naar de wal. Daar kan hij weer op adem komen.