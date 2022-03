Naar schatting tweehonderd mensen hebben zaterdag meegedaan aan de eerste editie van de schelpenteldag. Er zijn op acht stranden 20.000 schelpen geteld, maakte museum Naturalis na afloop bekend.

Elke vrijwilliger zocht honderd schelpen bij elkaar om ze vervolgens te ordenen op naam. Deskundigen hielpen de tellers daarbij.

De meest aangetroffen soort was de zogeheten halfgeknotte strandschelp (spisula subtruncata). Op de tweede plaats van meest voorkomende soorten staat de ovale strandschelp (spisula elliptica).

Er was een kaart beschikbaar met daarop de 26 meest voorkomende schelpen in Nederland. Er waren ook bijzondere vondsten die niet op deze kaart staan. "Iemand riep dat er een pelikaansvoet is gevonden, een slakkensoort die zeldzaam is. Als dat wordt bevestigd zou dat een hele mooie vondst zijn", zegt Bart Braun van Naturalis.

In Ouddorp is een tere hartschelp gevonden

In Ouddorp in Zuid-Holland werd een tere hartschelp gevonden. "Die komt voornamelijk voor in Zuid-Europa en lijkt bezig met een opmars naar Nederland."

Braun noemt de eerste schelpenteldag een succes. "We hadden ingezet op honderd tellers, het waren er twee keer zoveel. Ook bezoekers in het museum waren enthousiast. Schelpen vertellen ons het verhaal wat er in zee gebeurt. Zo wordt een bezoek aan het strand leuker."

In Vlaanderen gebeurt dit al vijf jaar

Het Vlaamse Instituut voor de Zee organiseert al vijf jaar een schelpenteldag. Zaterdag deden in de tien Vlaamse kustgemeenten 750 mensen mee, die ongeveer 38.000 schelpen telden. Komende week worden de Nederlandse en Vlaamse tellingen met elkaar vergeleken.

Waarschijnlijk wordt de schelpenteldag volgend jaar landelijk georganiseerd langs de hele Nederlandse kust.