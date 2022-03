De politie in het Zeeuwse Kruiningen heeft midden in de nacht een dronken man gearresteerd die in andermans huis op de bank in slaap was gevallen en weigerde de woning te verlaten.

Nadat agenten de man wakker hadden weten te krijgen, werden ze door hem bespuugd en bedreigd met de dood.

De bewoner van het huis vond de dronken man in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn tuin. De man besloot de indringer binnen te laten en bood hem koffie aan.

De dronken man trok daarop zonder pardon zijn kleding uit om op de bank te gaan slapen, waarop de bewoner rond 2.00 uur de politie heeft gebeld. Agenten troffen de man deels ontkleed aan.

Hij had zelfs een dekentje gepakt en lag op de bank te snurken, aldus de politie zaterdag. Eenmaal wakker bleek de indringer niet van plan de woning te verlaten. Hij wilde niet meewerken en werd volgens de politie agressief.

Tijdens de aanhouding werden de bewoner van het huis en de politieagenten bedreigd met de dood. Bij zijn aanhouding bleek hij een mes op zak te hebben. Dat is in beslag genomen.