Het bedrijf achter de tankstations van TinQ heeft besloten de actie Tanken voor de brandstofprijzen van 20 jaar geleden aan te passen, meldt de keten dinsdag. Vanwege de animo voor de actie ontstonden bij verschillende tankstations verkeersinfarcten, opstootjes en grimmige situaties tussen klanten.

TinQ begon de actie vanwege zijn twintigjarig bestaan. Klanten konden vier dagen lang bij verschillende tankstations in het land een uur tanken voor de prijzen van twintig jaar geleden. Zo kostte 1 liter benzine dinsdag bij bepaalde TinQ-locaties maar 1,171 euro, terwijl de gemiddelde prijs per liter vanwege de spanningen in Oekraïne inmiddels tot een recordbedrag van 2,357 euro is opgelopen.

Maandag konden consumenten een uur lang tegen deze prijzen tanken in Venray, Kampen, Ospel en Veenendaal. Dinsdag konden ze terecht in onder meer Drachten, Heerenveen, Waalwijk en Berkel en Rodenrijs. Bij dat laatste tankstation stond dinsdag een file van wel 3 kilometer.

Ondanks de inzet van verkeersregelaars lukte het verschillende weggebruikers bij de tankstations voor te dringen. Dat was olie op het vuur bij andere bestuurders, die hun emoties botvierden op de aanwezige verkeersregelaars, zo beschrijft Brabants Dagblad de situatie in Waalwijk.

Na contact met landelijke en lokale overheidsinstanties heeft TinQ besloten de actie aan te passen. "De acties zijn tot nu toe té succesvol gebleken", aldus TinQ. "De animo en toeloop zijn vele malen groter dan wij hadden kunnen voorzien." In plaats van op vier locaties zal de actie nog slechts op twee plekken gelden. Ook wordt een dag van tevoren al bekendgemaakt om welke tankstations het gaat.