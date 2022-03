Hoewel de benzineadviesprijs in Nederland inmiddels ruim boven 2,30 euro per liter ligt, kunnen automobilisten in het Twentse Hengevelde nog veel goedkoper tanken. Dat heeft een bijzondere oorzaak: de pompen bij de vestiging kunnen letterlijk geen prijzen boven 2 euro aan. "Ons systeem gaat niet verder dan 1,999 euro", citeert Tubantia een medewerker.

Automobilisten zouden het kleine tankstation in het afgelopen weekend massaal hebben opgezocht. Verhalen over de relatief lage prijzen deden via sociale media de ronde.

"Onze pompinstallatie stamt uit de jaren tachtig. Die kan de 2 europrijs niet aan, omdat het systeem daar niet op berekend is", citeert de regionale krant. "Wat we ook proberen, we krijgen de prijs niet aangepast."

Volgens een medewerker wordt de pomp normaliter gebruikt voor het eigen achterliggende wagenpark. Om andere automobilisten te weren, wordt de pomp tijdelijk buiten gebruik gesteld. "Tanken onder de 2 euro kan echt niet tegenwoordig, ook bij ons niet."

De adviesprijs voor 1 liter benzine ligt maandag op bijna 2,36 euro. In de laatste maanden is de prijs enorm omhooggeschoten. Oorzaak hiervan zijn de hoge olieprijzen, die vanwege de Russische invasie in Oekraïne nog verder zijn opgelopen. Rusland is een belangrijke olieproducent, al heeft het land steeds meer moeite om kopers te vinden.