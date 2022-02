'Hank the Tank', de zwarte beer die heeft ingebroken in tientallen huizen in Californië, blijkt niet alleen te opereren. Uit recent DNA-onderzoek blijkt dat in totaal drie zwarte beren verantwoordelijk zijn voor de woninginbraken en vernielingen, schrijft AP News.

In West-Californië, Nevada en Noord-Californië tezamen is 150 keer melding gedaan van incidenten met 'Hank the Tank', waarvan 28 woninginbraken in West-Californië. De 250 kilo wegende beren gebruikten hun lichaamsgewicht om deuren en kozijnen te forceren.

De Californische overheidsafdeling voor visserij en natuur wil de beren vangen om hun genen te analyseren. Vervolgens moeten de dieren in een "passende omgeving" worden uitgezet. Er zullen geen beren geëuthanaseerd worden, laat de autoriteit weten.