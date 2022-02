Een Brits bedrijf dat plantaardig hondenvoer produceert biedt een hondeneigenaar 6.000 dollar (ruim 5.300 euro) om twee maanden de poep van zijn huisdier in de gaten te houden. Het dier moet dan twee maanden overschakelen op een plantaardig dieet.

Het bedrijf OMNI zoekt naar een hondenliefhebber die twee maanden lang de gezondheid van het dier in het algemeen en de poepgeur in het bijzonder wil monitoren. De eigenaar moet dagelijks aantekeningen maken over de geur, het energieniveau van het dier, het slaapgedrag, het gewicht en de kwaliteit van de vacht.

Een dierenarts begeleidt het project en zal het dier voor en na de twee maanden uitgebreid onderzoeken. OMNI hoopt dat de viervoeter van het plantaardige voedsel gezonder en energieker zal worden.

Daarnaast voorspelt het bedrijf dat het eten de stoelgang van de hond zal bevorderen en de geur zal verbeteren. OMNI zoekt meerdere eigenaars die mee willen doen aan het experiment.