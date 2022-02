Een Israëlische aardbeienteler gaat het Guinness World Records-boek in als degene die de grootste aardbei ooit heeft afgeleverd. De rode vrucht weegt bijna 300 gram en is zo'n vijf keer zo groot als een normale aardbei.

Chahi Ariel plukte de aardbei in februari 2021, maar moest bijna een jaar wachten tot het resultaat geverifieerd kon worden. "Al die tijd lag de aardbei in de vriezer. Daardoor is ze niet meer zo mooi", zegt Ariel.

De tot voor kort grootste aardbei werd in 2015 geteeld in Japan. Die vrucht woog bijna 40 gram minder.

Het is niet heel erg verrassend dat de Israëliër in de geschiedenisboeken belandt. Ariel specialiseert zich namelijk in het telen van supersized aardbeien. De recordvrucht kwam in 45 dagen tot haar oorspronkelijke grootte, maar is sindsdien met de helft gekrompen.