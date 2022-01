Een priester in de Italiaanse stad Florence is beboet omdat hij te vaak de kerkklokken luidt. De klokken beieren soms wel tweehonderd keer per dag, zeggen omwonenden. De autoriteiten van Toscane, de regio waarin Florence ligt, hebben de geestelijke nu een boete opgelegd van 2.000 euro, meldt de Italiaanse krant Corriere Fiorentino.

De buren van priester Leonardo Guerri trokken vier jaar geleden aan de bel over zijn vreemde gewoonte, waardoor ze nauwelijks konden slapen, werken of uitrusten.

Na mislukte bemiddelingsgesprekken volgden juridische procedures, verzoekschriften en geluidstesten. Hij mag enkel nog de klokken luiden voor de mis en als oproep voor gebed.

Het geschil over de klokken van priester Guerri speelt al jaren. De kardinaal van Florence had de Toscaanse parochies in 2014 al gemaand de geluidsoverlast door het gebeier te beperken.