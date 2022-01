De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is met de Verenigde Naties in gesprek over een naamswijziging voor Turkije. De Engelse benaming is Turkey, wat ook kalkoen betekent. Erdogan wil dat zijn land niet meer in verband wordt gebracht met de vogel en denkt daarom na over de naam Türkiye.

Aan dat voorstel moet echter ook nog geschaafd worden, weten Turkse media. Türkiye betekent namelijk kalkoen in het Turks. Dat probleem kan weer worden omzeild door de umlaut van de u te halen en Turkiye te schrijven.

Erdogan is in eigen land al een campagne gestart om steun te vinden voor de naamswijziging. De Turkse bevolking is gevraagd om de nieuwe naam al te gebruiken als zij over hun land praten. "Deze naam vertegenwoordigt onze cultuur, bevolking en waarden", aldus Erdogan.

De president wil ook dat voortaan alle Turkse producten voorzien worden van de zin 'Made in Türkiye' in plaats van 'Made in Turkey' (geproduceerd in Turkije).

Staatsmedia hebben de term al overgenomen. Ook op de site van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken is de naam van het land al aangepast. En dat terwijl de president nog een officieel verzoek moet indienen bij de Verenigde Naties. "Wij hebben nog geen aanvraag ontvangen", aldus een woordvoerder.